Surguja News: मेहमान आए तो सरपंच ने छोड़ दिया अपना बिस्तर! जमीन पर सोते समय करैत ने डसा, नहीं बची जान

Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत बतौली की महिला सरपंच जगरमती पैकरा की सर्पदंश से मौत हो गई। घर में मेहमान आने के कारण उन्होंने अपना पलंग मेहमानों को सोने के लिए दे दिया था। इसके बाद वह अपने पति विशुन पैकरा के साथ जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गईं। देर रात करैत सांप ने उन्हें डस लिया। करीब ढाई बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली और फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।