खेलने जा रहा हूं, 9वीं क्लास का छात्र पूरी रात नहीं लौटा, दूसरे दिन सरगुजा पुलिस ने दी बुरी खबर

उदयपुर पुलिस ने मृतक की पहचान सलका निवासी 15 वर्षीय छात्र विरेंद्र कंवर के रूप में की है। बताया जा रहा है कि छात्र गुरुवार शाम को घर से खेलने जाना बताकर निकला था, फिर वापस नहीं लौटा। वहीं आज सुबह टिहरी के जंगल में उसकी लाश मिली। जानकारी के अनुसार टिहरी पर योग करने पहुंचे लोगों ने छात्र का शव देख हैरान रह गए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर आगे की कार्रवाई की।