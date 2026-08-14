ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप! CBI कोर्ट का नोटिस, ASI-आरक्षक पर गिरी गाज

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जांच में राहत देने और जल्द चालान पेश करने के बदले 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई। आरोप है कि रकम हवाला के जरिए 50-50 लाख रुपये की दो किश्तों में ली जानी थी। वहीं, वायरल ऑडियो में कॉन्स्टेबल द्वारा मोबाइल दुकान पर पैसे छोड़ने की बात भी सामने आई है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को CBI की विशेष अदालत में होगी। वहीं पुलिस विभाग और न्यायालय की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।