Ambikapur: सीनियर्स की दबंगई! रैगिंग के नाम पर 11वीं के दो छात्रों से मारपीट, लोहे के कड़े से किया हमला

Ambikapur: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 11वीं कक्षा के दो छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि 12वीं कक्षा के छात्रों ने रैगिंग के दौरान लोहे के कड़े से दोनों छात्रों के सिर पर हमला किया। हमले में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर बेहोश हो गए। घटना की जानकारी परिजनों को पुलिस थाने में शिकायत के बाद मिली, जिसके बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है।