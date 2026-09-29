Chhattisgarh News: मेरा क्या कसूर था? जन्म के साथ ही छिन गई मां, कफन में लिपटा शव देख रो पड़े लोग

उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जहां वेंटिलेटर में रखा गया। इसके बाद उसका उपचार चलता रहा, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया। आखिरकार 27 सितंबर की देर रात करीब 2 से 2.25 बजे के बीच उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार सदमे में हैं। एक ओर नवजात के स्वस्थ होने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर मां की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। परिजनों का कहना है कि यदि प्रसव के बाद महिला की स्थिति सामान्य थी तो 25 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि उसकी हालत अचानक इतनी गंभीर हो गई। परिवार इंजेक्शन लगाए जाने के बाद हालत बिगड़ने की बात कहते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग कर रहा है। साथ ही जिला अस्पताल में बच्चे के पालन पोषण व संबंधित लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन माने और इसका ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया।