गांधी जयंती के दिन शराब बेचने की तैयारी! देशी, अंग्रेजी बरामद, जांजगीर पुलिस ने किया खुलासा

जानकारी के अनुसार गुरुघासी दास मोहल्ला निवासी आरोपी टेकूलाल बंजारे पिता परदेशी बंजारे अपने घर में ही अवैध शराब को छुपा रखा था। इधर नशे के खिलाफ अभियान में जुटी पुलिस को मुखबीर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की। पुलिस ने टेकूलाल के घर में दबिश देकर अवैध शराब को जब्त किया। पूछताछ में बताया कि वह अक्सर ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री करता है। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शराब बेचने के लिए अवैध शराब रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त कर कारवाई की है।