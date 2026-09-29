29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

गांधी जयंती के दिन शराब बेचने की तैयारी! देशी, अंग्रेजी बरामद, जांजगीर पुलिस ने किया खुलासा

Janjgir champa Police: जांजगीर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ड्राई डे दिन शराब बेचने की तैयारी कर रहा था..
less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Sep 29, 2026

janjgir accused arrested

अवैध शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Crime News: जांजगीर चांपा के अकलतरा पुलिस ने नशे सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध देशी, अंग्रेजी, समेत कुल 184 लीटर शराब जब्त किया है। जिसकी कीमत 90 हजार रुपए बताई जा रही। तस्कर ड्राई डे यानी 2 अक्टूबर के लिए शराब भंडार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है।

janjgir champa News: घर में छुपा रखा अवैध शराब

जानकारी के अनुसार गुरुघासी दास मोहल्ला निवासी आरोपी टेकूलाल बंजारे पिता परदेशी बंजारे अपने घर में ही अवैध शराब को छुपा रखा था। इधर नशे के खिलाफ अभियान में जुटी पुलिस को मुखबीर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की। पुलिस ने टेकूलाल के घर में दबिश देकर अवैध शराब को जब्त किया। पूछताछ में बताया कि वह अक्सर ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री करता है। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शराब बेचने के लिए अवैध शराब रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त कर कारवाई की है।

2 अक्टूबर को बंद रहेगी देशी अंग्रेजी शराब दुकान

देशभर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ड्राई डे रहता है। इस दिन दुकानों के अलावा बार में भी शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। ऐसे में अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाता। इसी के तहत जांजगीर में अकलतरा पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 05:20 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / गांधी जयंती के दिन शराब बेचने की तैयारी! देशी, अंग्रेजी बरामद, जांजगीर पुलिस ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: मेरा क्या कसूर था? जन्म के साथ ही छिन गई मां, कफन में लिपटा शव देख रो पड़े लोग

janjgir champa news
जांजगीर चंपा

चुनाव प्रक्रिया पर सवाल को लेकर BJP का कांग्रेस पर पलटवार, सत्यलता मिरी ने लगाए भ्रम फैलाने के आरोप

Chhattisgarh Politics
जांजगीर चंपा

इंजेक्शन लगाते ही कोमा में गई प्रसूता, कुछ घंटे में मौत, परिजन बोले- लापरवाही ने ली जान, जांजगीर जिला अस्पताल का मामला

janjgir champa district hospital
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh News: शराब के नशे में स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, पंचायत प्रतिनिधि ने टोका तो करने लगा हंगामा, VIDEO वायरल

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

जांजगीर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सवारी गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे कई लोग

road accident in janjgir champa
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.