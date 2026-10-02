Raipur Teacher Vacancy: 3 साल बाद भी PRSU में 111 पदों की भर्ती अधूरी, PhD छात्रों को गाइड की कमी

Raipur Teacher Vacancy: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) में प्राध्यापकों की कमी का मामला लगातार चर्चा में है। विश्वविद्यालय में 111 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए करीब तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक सभी पदों पर नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 111 में से 52 पदों पर ही भर्ती हुई है, जबकि 59 पद अब भी खाली हैं। प्राध्यापकों की कमी के कारण विश्वविद्यालय में पढ़ाई और शोध कार्य प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इससे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।