Surajpur News: सीएएफ जवान का शव सडक़ पर रखकर किया चक्काजाम, कहा- यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, मिले शहीद का दर्जा, तिरंगे में लपेटा शव

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) की एसएफ-6 बटालियन में पदस्थ जवान विजेंद्र ठाकुर का शव बीजापुर से उसके गृहग्राम सूरजपुर जिले के देवनगर पहुंचा। यहां परिजनों ने उसका शव सडक़ पर रखकर चक्काजाम (Road Blockade to put Body of CAF jawan) किया। उनका कहना था कि विभाग द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात उन्हें बताई गई है। वे इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने मौत के पीछे साजिश अथवा हत्या की आशंका जताई है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने देवनगर मुख्य सडक़ पर शव रखकर 4-5 घंटे तक प्रदर्शन किया। अंत में एसडीएम के आश्वासन के बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद ग्रामीणों ने सीएएफ जवान विजेंद्र ठाकुर के शव को तिरंगे में लपेटकर सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली।