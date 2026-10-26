Chhattisgarh Bus Accident: घर पहुंचने से पहले ही रुक गई सांसे, बस हादसे ने ली 3 की जान, 10 लोग घायल

Bus Accident: बिलासपुर से रायपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा के पास एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के समय बस में कुल 22 लोग सवार थे। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कुछ घायल यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकालकर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सिमगा भेजा जा रहा है।