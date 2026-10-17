World Trauma Day: प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटना में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रॉमा सेंटर बस नाम के

केंद्र की राष्ट्रीय योजना नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड बर्न इंजरीज के तहत पूरे देश में 196 ट्रॉमा केयर मंजूर किया गया है, जिनमें से प्रदेश को सिर्फ 06 मिली हैं। इनमें आंबेडकर अस्पताल रायपुर लेवल-2 का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है इसके अलावा सिम्स बिलासपुर व जगदलपुर में भी लेवल-2 का ट्रामा सेंटर अधूरा है। कांकेर, रायगढ़ व अंबिकापुर में लेवल-3 का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। केंद्र ने संसद में बताया कि पिछले तीन साल में राज्य सरकार ने इन केंद्रों के लिए कोई फंड यूटिलाइज नहीं किया है।