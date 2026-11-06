बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 कार और ट्रैक्टर को मारी टक्कर, दो की मौत

बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)
Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-30 पर तेज रफ्तार कार के चालक ने दो कारों और एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। यह हादसा देर रात करीब 3:30 बजे हुआ। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव की कोशिशें शुरू की गईं।
जानकारी के मुताबिक, बेमेतरा जिले में नेशनल हाईवे-30 पर देर रात करीब 3:30 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। कार चालक ने रास्ते में दो कारों और एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसा हाईवे किनारे बसे रिहायशी इलाके में हुआ। इस वजह से घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई। टक्कर में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं, घायलों का रायपुर में इलाज जारी है।
नेशनल हाईवे के किनारे रिहायशी क्षेत्र में हुए इस हादसे ने आसपास के लोगों को दहला दिया। देर रात हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। तेज रफ्तार और वाहनों की जोरदार टक्कर के कारण इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। फिलहाल हादसे के कारणों और दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार किस वजह से अनियंत्रित हुई और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था।
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