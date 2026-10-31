12 हजार दो तभी होगा सिजेरियन ऑपरेशन, नहीं तो जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल! सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर वसूली का आरोप

Doctor Bribery Allegation: शासकीय मदर चाइल्ड हॉस्पिटल (एमसीएच) में सरकारी योजनाओं और मुफ्त इलाज के दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। डिलीवरी के लिए आई एक प्रसूता के पति से ड्यूटी डॉक्टर द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन के नाम पर 12 हजार रुपए ऐंठने का गंभीर मामला सामने आया है। रुपए न देने पर निजी अस्पताल ले जाने की धमकी दी गई, जिसके बाद लाचार परिजनों ने कथित तौर पर मितानिन के जरिए रकम थमाई। मामले में स्थानीय पार्षद ने मोर्चा खोलते हुए सीएम हेल्पलाइन और उच्चाधिकारियों से लिखित शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।