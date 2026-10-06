Nursing recruitment in Chhattisgarh: पैरामेडिकल-नर्सिंग स्टाफ के 6300 से ज्यादा पद खाली, 4 साल से भर्ती अधर में, व्यापम से होगी भर्ती

यही नहीं अस्पतालों में स्टाफ कम होने से वर्कलोड बढ़ गया है। इस साल खुले पांच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ का पद स्वीकृत हो गया है। इसे मिलाकर पदों की संख्या बढ़कर 7500 से ज्यादा पहुंचने की संभावना है। पड़ताल में पता चला है कि संभाग व जिले के रोस्टर में, किस रोस्टर का पालन करना है, अधिकारी अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल पहले शासन की मंजूरी के बाद डीएमई कार्यालय के प्रस्ताव पर कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) ने सीधी भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी थी। प्रदेश में यह पहली सीधी भर्ती होगी। इससे कॉलेज व अस्पतालों में खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में एक साथ भर्ती हो जाए इसलिए 2022 में सीधी भर्ती की योजना तैयार की थी। इसमें शासन की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन अब देरी होने से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा है।