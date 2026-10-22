Road Scam Chhattisgarh: 2 करोड़ की सड़क में बड़ा खेल, 6 महीने भी नहीं टिक सकी , 36 जगहों पर दरारें

Chhattisgarh Road Damage news: ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा देने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। डंगनिया-मटिया-पतोरा मार्ग इसका उदाहरण है। करीब दो करोड़ रुपए की लागत से बनी 2.05 किलोमीटर लंबी इस सडक़ पर निर्माण पूरा होने के छह महीने के भीतर ही 36 से अधिक स्थानों पर गहरी दरारें उभर आई हैं। ग्रामीणों ने निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सडक़ की ऊपरी परत कमजोर होने के कारण यह समय से पहले खराब हो रही है। निर्माण संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, सडक़ का काम फरवरी 2026 में पूरा हुआ था।