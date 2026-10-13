Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में बस सफर हुआ महंगा, 70 से बढक़र 125 रुपए तक पहुंचा बेमेतरा से रायपुर का किराया

Chhattisgarh Bus Fare Hike: शक्कर, गेहूं, चावल और दाल के दामों के बीच अब बस किराए में बढ़ोतरी ने आम यात्रियों का बजट बिगाड़ दिया है। परिवहन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, साधारण बसों का किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.75 रुपए कर दिया गया है। यानी प्रति किलोमीटर 50 पैसे की वृद्धि हुई है, जो करीब 40 प्रतिशत है। नई दरें लागू होने से लंबी दूरी के यात्रियों के साथ रोजाना नौकरी और पढ़ाई के लिए सफर करने वालों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।