7 करोड़ खर्च, फिर भी बेमेतरा के खेल स्टेडियम की बदहाली, 11 लाख का रनिंग ट्रैक क्षतिग्रस्त

करीब तीन साल पहले पंचायत ने 11 लाख रुपए की लागत से रनिंग ट्रैक तैयार कराया था। लगातार आयोजनों के दौरान भारी वाहनों और ट्रकों की आवाजाही से ट्रैक जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। मैदान में गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। इससे खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित हो रहा है। नगर पालिका के सीएमओ नरेश कुमार वर्मा ने बताया कि एक आयोजन के दौरान भारी वाहनों और चार पहिया वाहनों की आवाजाही तथा जीरा गिट्टी लाए जाने से ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हिस्सों की जांच कराकर जल्द मरम्मत कराई जाएगी।