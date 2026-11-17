आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करना शामिल है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन से लेकर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़ती हैं। कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी गतिविधियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की जानकारी जुटाने, टीकाकरण में सहयोग और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने जैसे काम करने होते हैं। इसके अलावा विभागीय रिकॉर्ड और ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी भी रहती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई है।