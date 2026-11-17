आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू (Photo Source- Patrika File Photo)
Anganwadi Workers Strike: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मानदेय में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और आर्थिक सुरक्षा की मांग को लेकर कार्यकर्ता आज से तीन दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं।
आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तीन दिन तक काम बंद कर हड़ताल करने का फैसला लिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करना शामिल है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन से लेकर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़ती हैं। कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी गतिविधियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की जानकारी जुटाने, टीकाकरण में सहयोग और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने जैसे काम करने होते हैं। इसके अलावा विभागीय रिकॉर्ड और ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी भी रहती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दूसरी प्रमुख मांग नियमितीकरण की है। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से विभागीय योजनाओं और जमीनी स्तर पर सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमितीकरण होने से उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होगी। साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
आंदोलन में 10 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा की मांग भी प्रमुखता से शामिल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम के दौरान उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां और चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। उनकी मांग है कि किसी अनहोनी या संकट की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। इसके लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है।
अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान वे काम बंद रखकर प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगी। बेमेतरा में इस आंदोलन के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की हड़ताल का असर इन सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को उठा रही हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं मिल पाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और 10 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा मिलने से उन्हें आर्थिक राहत के साथ भविष्य की सुरक्षा भी मिलेगी। अब देखना होगा कि तीन दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर क्या कदम उठाया जाता है।
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