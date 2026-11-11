108 सोलर पैनल से शुरू हुई डील, 1800 का ऑर्डर मिलते ही गायब हुई कंपनी, बेमेतरा में 1.28 करोड़ की ठगी

यह मामला ऑनलाइन कारोबार में सस्ते सामान का लालच देकर होने वाली धोखाधड़ी के खतरे को भी सामने लाता है। कारोबारी अक्सर कम कीमत और समय पर डिलीवरी के वादे पर बड़ी रकम एडवांस में जमा कर देते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी से बड़ा ऑर्डर देने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, बैंक खाते और व्यावसायिक रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है। खासकर पहली बार कारोबार करने वाली कंपनी को बिना सत्यापन बड़ी रकम ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।