200 साल पुराना मां लखनी मंदिर, जहां संतान सुख की कामना लेकर पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु, जानें इसकी गाथा

@राकेश तिवारी/संजय दुबे। Maa Lakhni Temple: बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित ऐतिहासिक मां लखनी (महालक्ष्मी) देवी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का प्रमुख केंद्र है। 18वीं सदी (सन् 1805) में निर्मित यह प्राचीन मंदिर पूरे राज्य में अपने आप में बेहद खास और अद्वितीय माना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में मां लक्ष्मी के ‘लखनी’ स्वरूप के केवल दो ही प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान हैं- पहला न्यायधानी बिलासपुर के रतनपुर में और दूसरा बेमेतरा जिले के इस नवागढ़ धाम में। मंदिर के गर्भगृह में विराजित माता की भव्य प्रतिमा भक्तों के जीवन से दरिद्रता को दूर कर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देती है।