बेमेतरा में अवैध शराब तस्करी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 10.69 लाख का सामान जब्त

बेमेतरा में अवैध शराब का बड़ा मामला उजागर (Photo Source- Patrika)
Illegal Liquor Seized: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना होलोग्राम और कूट रचित रैपर वाली अंग्रेजी शराब के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 535 पौवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कुल मात्रा 96 हजार 300 मिलीलीटर बताई गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने शराब के अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ईको कार, स्कॉर्पियो, एक्टिवा और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त किए गए सभी सामान की कुल कीमत 10 लाख 69 हजार 200 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
बेमेतरा पुलिस के मुताबिक, अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइबर सेल, थाना नांदघाट और थाना चंदनू की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी जानकारी मिली। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से बिना होलोग्राम और कूट रचित रैपर वाली अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई में कुल 535 पौवा अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसकी कुल मात्रा 96,300 मिलीलीटर बताई गई है। जब्त शराब पर होलोग्राम नहीं था और रैपर भी कूट रचित पाए गए। इस तरह की शराब की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले को अवैध शराब तस्करी से जुड़ा मानते हुए वैधानिक कार्रवाई की है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब के साथ तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को भी जब्त किया है। इनमें एक ईको कार, एक स्कॉर्पियो और एक एक्टिवा शामिल हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, शराब और वाहनों सहित जब्त किए गए पूरे मशरूका की कुल कीमत 10 लाख 69 हजार 200 रुपए है।
इस मामले में पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में साइबर सेल, नांदघाट और चंदनू थाना की टीम शामिल रही। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शराब और तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
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