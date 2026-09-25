महासमुंद में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, नकली होलोग्राम-लेबल के साथ 7 गिरफ्तार, 50 लाख की संपत्ति जब्त

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों तक पहुंच बनाई। इसी क्रम में रायगढ़ निवासी विनय सिंह ठाकुर और फरीदाबाद, हरियाणा निवासी धीरज आहूजा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि धीरज आहूजा उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो शराब की बोतलों के लिए नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और कंटेनर उपलब्ध कराने का काम करता था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और आगे बढ़ाया।