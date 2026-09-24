महासमुंद में ‘भट्ठा सरदार’ के नाम से चर्चित जगत गुप्ता के घर छापा, श्रमिक दलाली मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Bhattha Sardar Jagat Gupta: महासमुंद जिले में श्रमिकों को दूसरे राज्यों में ईंट भट्ठों पर भेजने से जुड़े मामले में चर्चित अजगर उर्फ जगत कुमार गुप्ता के ग्राम बाम्हनडीह स्थित घर पर गुरुवार सुबह पुलिस ने दबिश दी। ग्रामीणों के अनुसार स्कॉर्पियो से पहुंची पुलिस टीम ने घर पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह टीम बसना पुलिस की थी। इसी दौरान महासमुंद पुलिस की एक अन्य टीम के खरियाररोड में श्रमिक दलाली से जुड़े लता कुमार के घर पहुंचने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि, गुरुवार देर तक पुलिस की ओर से दोनों कार्रवाइयों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई थी। ऐसे में पुलिस ने किस मामले में और किन बिंदुओं पर कार्रवाई की, इसकी पूरी स्थिति आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।