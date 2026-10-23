Bemetara News: चूना गुड़ और उड़द दाल के मिश्रण से बना 100 साल पुराना पुल, आधुनिक सीमेंट से भी अधिक निकली मजबूत

जोडऩे के लिए उस दौर के चूना, सुर्खी, गुड़ और उड़द की दाल के मिश्रण का उपयोग हुआ है, जो आज के सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है। नींव का कमाल बिना किसी आधुनिक मशीन के नदी के भीतर गहरी नींव देकर इसे खड़ा किया गया था। नदी में पानी होने के बावजूद पुल के ऊपर बड़ा हाइवा ट्रक और यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली आसानी से गुजर रही है, जो इसकी उपयोगिता को प्रमाणित कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विरासत है। प्रशासन को इसकी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। साथ ही नए पुल के साथ-साथ इस पुराने पुल की मजबूती का अध्ययन कर नई पीढ़ी के इंजीनियरों को इसकी तकनीक से अवगत कराना चाहिए।