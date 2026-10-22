Chhattisgarh News: साल में दो बार होगी सीबीटी टीईटी की परीक्षा, गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को मिलेगा मौका

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, कक्षा पहली से आठवीं तक के ऐसे सेवारत शिक्षकों, जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक शेष है, के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), रायपुर की ओर से आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था से बेमेतरा जिले सहित प्रदेश के उन शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी और पात्रता हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो अब तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं।