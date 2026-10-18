छत्तीसगढ़ में शिक्षक TET को लेकर असमंजस में, शिक्षक साझा मंच ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Teachers Service Security: छत्तीसगढ़ में विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आयोजन को लेकर शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई दौर की वार्ता और आश्वासनों के बाद भी परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से शिक्षक असमंजस में हैं। शिक्षक साझा मंच ने स्कूल शिक्षा विभाग से जल्द निर्णय लेने और परीक्षा के आयोजन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। मंच ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने की स्थिति में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।