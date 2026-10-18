पत्रिका एक्सकलूसिव: कब जागेंगे जिम्मेदार? छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पतालों में मेनोपॉज क्लीनिक नहीं, 34 लाख महिलाएं परेशान

रायपुर@पीलूराम साहू। Menopause Clinic: प्रदेश की 34 लाख से अधिक 45 प्लस महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी कमी सामने आई है। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इनके लिए एक भी 'डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लीनिक' संचालित नहीं है। राजधानी के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध आंबेडकर अस्पताल, एम्स, सिम्स बिलासपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों में भी मेनोपॉज के लिए अलग से कोई बोर्ड या क्लीनिक उपलब्ध नहीं है। महिलाओं को सामान्य स्त्री रोग (गाइनी) विभाग की ओपीडी में ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है।