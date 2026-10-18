Airfare Hike: विमान कंपनियों की मनमानी! पुणे का किराया 19 हजार के पार, रायपुर से सफर तीन गुना महंगा

रायपुर से दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रा करना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में वैट मात्र 4 प्रतिशत होने के कारण विमानन कंपनियों को देश का सबसे सस्ता ईंधन मिलता है, इसके बावजूद यात्रियों को इस राहत का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। त्योहारी मांग और डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर कंपनियों द्वारा किया जा रहा यह आर्थिक शोषण गंभीर चिंता का विषय है। विमानन कंपनियां 'डायनेमिक प्राइसिंग' का हवाला देकर दावा करती हैं कि किराया मांग के आधार पर तय होता है।