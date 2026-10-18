18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Airfare Hike: विमान कंपनियों की मनमानी! पुणे का किराया 19 हजार के पार, रायपुर से सफर तीन गुना महंगा

Festival Season Flight Tickets: त्योहारी सीजन में हवाई सफर महंगा हो गया है। रायपुर से पुणे का किराया 19 हजार रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि दिल्ली और मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए भी टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 18, 2026

Airline Ticket Prices

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

Flight Fare Hike: प्रदेश में विमान ईंधन (एटीएफ) पर देश में सबसे कम वैट होने के बावजूद त्योहारी सीजन में हवाई सफर तीन गुना तक महंगा हो गया है। नवरात्र, दशहरा और दीपावली के इस पावन पर्व पर जब लोग अपनों के बीच पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तब विमानन कंपनियों ने मनमाने तरीके से किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है।

रायपुर से दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रा करना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में वैट मात्र 4 प्रतिशत होने के कारण विमानन कंपनियों को देश का सबसे सस्ता ईंधन मिलता है, इसके बावजूद यात्रियों को इस राहत का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। त्योहारी मांग और डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर कंपनियों द्वारा किया जा रहा यह आर्थिक शोषण गंभीर चिंता का विषय है। विमानन कंपनियां 'डायनेमिक प्राइसिंग' का हवाला देकर दावा करती हैं कि किराया मांग के आधार पर तय होता है।

हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि एक ही दिन में पांच-पांच बार किराए में फेरबदल किया जा रहा है। सुबह दिखने वाला टिकट कुछ ही घंटों में कई गुना महंगा हो जाता है। इसके अलावा, टिकट रद्द या रिशेड्यूल कराने पर 3000 से 4500 रुपए तक भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्ज वसूला जा रहा है।

विमल बाफना, प्रदेश उपाध्यक्ष, कैट के मुताबिक, लंबी दूरी आपात स्थिति में जाने के लिए फ्लाइट सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन, अक्सर त्योहारी हवाई किराया बढ़ने से यात्री हलाकान और परेशान हो रहे हैं। इस पर अंकुश लगाएं जाने की जरूरत है, ताकि यात्रियों को राहत दिलाए जा सकें।

अमर सिंग पंडेल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के मुताबिक, त्योहारी सीजन के दौरान कॉर्पोरेट और व्यावसायिक यात्राओं की मांग अधिक रहती है। कंपनियां किराया बढ़ा देती है। बढ़ी हुई मांग के कारण कम कीमत वाले टिकट जल्दी बिक जाते हैं, जिससे केवल महंगे टिकट ही उपलब्ध रह जाते हैं।

रायपुर से विभिन्न शहरों का किराया (1-6 नवंबर)

  • शहर - वर्तमान - सामान्य दिनों का
  • पुणे - 19488-20000 - 6500-7500
  • दिल्ली - 9327-12000 - 5500-6500
  • मुंबई - 14356-15500 - 5500-6500
  • कोलकाता - 13642-14000 - 5200-6000
  • हैदराबाद - 11000-13000 - 4500-6200

पत्रिका एक्सपोज: दवाओं की एमआरपी में बड़ा खेल, 200 रुपए की दवा 4500 में, 72% छूट के नाम पर ठगे जा रहे लोग

ये भी पढ़ें
Medical Store Profit Margin

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 09:00 am

Published on:

18 Oct 2026 08:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Airfare Hike: विमान कंपनियों की मनमानी! पुणे का किराया 19 हजार के पार, रायपुर से सफर तीन गुना महंगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्रिका एक्सकलूसिव: कब जागेंगे जिम्मेदार? छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पतालों में मेनोपॉज क्लीनिक नहीं, 34 लाख महिलाएं परेशान

Chhattisgarh News
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: बंगाल के दुर्गोत्सव में छत्तीसगढ़ी पंडवानी का गूंजा स्वर, तीजनबाई को समर्पित रही थीम

Pandavani Performance
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: रेलवे स्टेशन पर मिलेगा ‘डिजिटल कुली’, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी ये सुविधा, जानें

Margdarshak Navigation System
रायपुर

Raipur: शौर्यांजलि: बस्तर के नायकों को समर्पित कार्यक्रम में सीएम साय ने अमर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

Raipur
रायपुर

CHL: भारत की पहली ऑफिशियल स्टेट हॉकी लीग सीएचएल की शुरुआत 22 अक्टूबर से

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.