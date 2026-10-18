CHL: भारत की पहली ऑफिशियल स्टेट हॉकी लीग सीएचएल की शुरुआत 22 अक्टूबर से

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) भारत की पहली आधिकारिक राज्य स्तरीय हॉकी लीग है। सीएचएल (CHL) के पहले सीजन की शुरुआत 22 अक्टूबर को होगी। खिताबी मुकाबला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को होगा। यह आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सीएचएल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में हॉकी के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उभरते खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर तैयार करना और राज्य में राष्ट्रीय खेल के निरंतर विकास में योगदान देना है। चलो रे संगी हॉकी खेलबो टैगलाइन के साथ यह लीग छत्तीसगढ़ की खेल पहचान, क्षेत्रीय गौरव और हॉकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती आकांक्षाओं का उत्सव मनाती है।
विजेता को मिलेंगे 11 लाख रुपए
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की विजेता टीम को 11 लाख और उपविजेता को 6 लाख रुपए मिलेंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए अलग-अलग श्रेणियों में कुल 4 लाख रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। दर्शक सभी मुकाबलों का नि:शुल्क आनंद ले सकेंगे। हॉकी के रोमांच के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मनोरंजन का भी रंग जमेगा।
पूर्व ओलंपियन होंगे मार्की खिलाड़ी
सीएचएल की सबसे बड़ी खासियत प्रत्येक टीम में एक पूर्व ओलंपियन का मार्की खिलाड़ी के रूप में शामिल होना है। इन छह दिग्गज खिलाड़ियों में एसवी सुनील, सुरेंद्र कुमार, ललित कुमार उपाध्याय, चिंगलेनसाना सिंह, शमशेर सिंह और प्रदीप मोर के नाम शामिल हैं। इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से स्थानीय खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलेगा।
छह फ्रेंचाइजी आधारित टीमें
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइज़ी आधारित टीमें- राजधानी रॉयल्स, बैलाडीला बुल्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स -खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ियों का दल होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 खिलाड़ी और राज्य के बाहर से चार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे।
मुख्य कोच और टीम मैनेजर
सीएचएल के छह फ्रेंचाइजी और उनके हेड कोच और असिस्टेंट कोच के साथ टीम मैनेजर इस प्रकार हैं-
न्यायधानी नाइट्स:
रजनीश मिश्रा (मुख्य कोच)
मृणाल चौबे (सहायक मुख्य कोच)
गोपेश्वर कहारा (टीम मैनेजर)
मेनपैट टाइटन्स:
राजिंदर सिंह जूनियर (मुख्य कोच)
अमिताभ मानिकपुरी (सहायक मुख्य कोच)
दीपेश चौबे (टीम मैनेजर)
चक्रधरचैंपियंस:
देवेश चौहान (मुख्य कोच)
रवि पारीक (सहायक मुख्य कोच)
धनीराम यादव (टीम मैनेजर)
राजधानी रॉयल्स:
अजितेश रॉय (मुख्य कोच)
रश्मि संध्या एक्का (सहायक मुख्य कोच)
अनीस अहमद (टीम मैनेजर)
संस्कारधानी स्ट्राइकर्स:
अजय कुमार (मुख्य कोच)
अनुराज श्रीवास्तव (सहायक मुख्य कोच)
योगेश द्विवेदी (टीम मैनेजर)
बैलाडीला बुल्स:
एमडी रियाज़ (मुख्य कोच)
राकेश टोप्पो (सहायक मुख्य कोच)
जहांगीर खान (टीम मैनेजर)
सीएचएल मैच शेड्यूल इस प्रकार है-
22 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे महिला प्रदर्शनी मैच
शाम 7:30 बजे: राजधानी रॉयल्स बनाम न्यायधानी नाइट्स
23 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: मैनपाट टाइटन्स बनाम बैलाडीला बुल्स
शाम 7:30 बजे:चक्रधर चैंपियंस बनाम संस्कारधानी स्ट्राइकर्स
24 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: राजधानी रॉयल्स बनाम चक्रधर चैंपियंस
शाम 7:30 बजे: न्यायधानी नाइट्स बनाम संस्कारधानी स्ट्राइकर्स
25 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: न्यायधानी नाइट्स बनाम बैलाडीला बुल्स
शाम 7:30 बजे: राजधानी रॉयल्स बनाम मैनपाट टाइटन्स
26 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: संस्कारधानी स्ट्राइकर्स बनाम बैलाडीला बुल्स
शाम 7:30 बजे:चक्रधर चैंपियंस बनाम मैनपाट टाइटन्स
27 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: न्यायधानी नाइट्स बनाम चक्रधर चैंपियंस
शाम 7:30 बजे: राजधानी रॉयल्स बनाम संस्कारधानी स्ट्राइकर्स
28 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: न्यायधानी नाइट्स बनाम मैनपाट टाइटन्स
शाम 7:30 बजे: राजधानी रॉयल्स बनाम बैलाडीला बुल्स
29 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे: संस्कारधानी स्ट्राइकर्स बनाम मैनपाट टाइटन्स
शाम 7:30 बजे:चक्रधर चैंपियंस बनाम बैलाडीला बुल्स
30 अक्टूबर: आराम का दिन
31 अक्टूबर:
शाम 5:30 बजे:सेमीफ़ाइनल 1- लीग 1 बनाम लीग 4
शाम 7:30 बजे:सेमीफ़ाइनल 2- लीग 2 बनाम लीग 3
1 नवंबर:
शाम 7 बजे: फाइनल मुकाबला
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