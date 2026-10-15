पत्रिका के कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सीएम साय ने किया सम्मानित

समारोह को संबोधित करते हुए सीएम साय ने राजस्थान के जयपुर के कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को बधाई दी और कहा कि किसी भी कलाकार की अनवरत साधना और रचनात्मक योगदान का सम्मान पूरी कला विधा का सम्मान होता है। इससे नई पीढ़ी के युवा रचनाकारों को लगन और संजीदगी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।