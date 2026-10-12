छत्तीसगढ़ कैबिनेट में PM Modi का अभिनंदन प्रस्ताव पारित, सीएम साय ने बताया

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सरकार के मुखिया (सीएम व पीएम) के रूप में निरंतर 25 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण की है। इस ऐतिहासिक अवसर को देशभर में सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। यह केवल एक उपलब्धि का अवसर नहीं है, बल्कि राष्ट्रप्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चली एक असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है।