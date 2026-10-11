Women Guest Editor: नीति ने खादी को फैशन से जोड़कर बुनकर परिवारों को दिया रोजगार

पुरुष प्रधान कारोबार में बनाई अलग पहचान: महिला उद्यमी के रूप में नीति बल्लेवार का सफर आसान नहीं रहा। कपड़ा कारोबार को लंबे समय तक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, व्यवहार कुशलता और गुणवत्ता पर ध्यान देकर इस क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उनके पति अनिल बल्लेवार और परिवार का भी भरपूर सहयोग मिला। आज वे दुर्ग-भिलाई की उन महिला उद्यमियों में शामिल हैं, जिन्होंने कारोबार के साथ सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। महिला चेंबर ऑफ कॉमर्स में पदाधिकारी के रूप में उनकी पहचान है।