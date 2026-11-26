CG Transfer Posting 2026: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में 59 कर्मचारियों का तबादला(photo-patrika)
CG Transfer Posting 2026: छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 59 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। 26 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में 59 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना में बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम नंबर 5 में दर्शाए गए नवीन पदस्थापना स्थल पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।
नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से 26 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विभागीय आदेश में कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना और नवीन पदस्थापना स्थल का विवरण दिया गया है।