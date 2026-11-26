CG Transfer Posting 2026: छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 59 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। 26 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया गया है।