पीडब्ल्यूडी ने पहले 30 सितंबर से ही पुराने ओवरब्रिज को बंद करने की तैयारी की थी। इसके लिए यातायात विभाग से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन त्योहारों के दौरान बाजारों और सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए फैसला टाल दिया गया था। त्योहार समाप्त होने के बाद बुधवार शाम से पुल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। फिलहाल नए पुल के निर्माण की तकनीकी मंजूरी और काम शुरू होने की समय-सीमा तय नहीं हुई है। ऐसे में वाहन चालकों को आगामी समय में भी बगल वाले ओवरब्रिज से ही आवाजाही करनी होगी।