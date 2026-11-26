पेंड्रावन जलाशय विवाद (Photo Source- Patrika File Photo)
Mining Controversy: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 117 साल पुराने पेंड्रावन जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन को लेकर विवाद गहरा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से खनन की अनुमति यानी NOC तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि जलाशय की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी आपत्तियों, विभागीय अधिकारियों की चेतावनी और किसानों के विरोध को नजरअंदाज कर सीमेंट कंपनी को 1722 एकड़ क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई है।
भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि खनन गतिविधियों से पेंड्रावन जलाशय के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। इसका असर आसपास के 40 से अधिक गांवों की खेती, पेयजल और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से पूरी खनन परियोजना पर दोबारा विचार करने और जलाशय को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
पेंड्रावन जलाशय का निर्माण करीब 117 साल पहले हुआ था। यह जलाशय आसपास के गांवों के लिए सिंचाई, मछली पालन, दैनिक उपयोग और भूजल स्तर बनाए रखने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी मिलता है। क्षेत्र के किसानों की खेती और ग्रामीणों की आजीविका भी काफी हद तक इस जलाशय पर निर्भर है।
अब जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में चूना पत्थर खनन की अनुमति दिए जाने से स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ तो जलाशय में पानी पहुंचने के प्राकृतिक रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। इससे आने वाले समय में जलाशय की जल संग्रहण क्षमता और आसपास के गांवों की जल उपलब्धता पर असर पड़ने की आशंका है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनन की अनुमति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पेंड्रावन जलाशय की सुरक्षा को लेकर पहले भी विभागीय स्तर पर आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद खनन की अनुमति देना कई सवाल खड़े करता है। बघेल के मुताबिक, वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने खनन गतिविधियों से जलाशय को संभावित नुकसान, रिसाव और ब्लास्टिंग के प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। किसानों ने भी इस परियोजना का विरोध किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जलाशय की सुरक्षा से जुड़े खतरे पहले से सामने थे, तो फिर खनन की अनुमति किस आधार पर दी गई?
भूपेश बघेल ने अपने विरोध के समर्थन में डेम सेफ्टी बोर्ड की 4 मई 2025 की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उनका दावा है कि रिपोर्ट में खनन गतिविधियों से जलाशय की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका जताई गई थी। बघेल का आरोप है कि तकनीकी स्तर पर उठाई गई आपत्तियों को गंभीरता से लेने के बजाय सरकार ने खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि जलाशय की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों और खनन परियोजना पर उनके प्रभाव को लेकर संबंधित विभागों का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
पेंड्रावन जलाशय में खनन की अनुमति को लेकर न्यायिक प्रक्रिया का भी जिक्र किया जा रहा है। 25 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित कर NOC पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था। भूपेश बघेल का कहना है कि अदालत के आदेश का अर्थ खनन की अनुमति को दोबारा मंजूरी देना नहीं था, बल्कि मामले की तकनीकी समीक्षा करना था। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग की ओर से 23 जुलाई 2025 को अन्वेषण की अनुमति और 10 अगस्त 2026 को खनन की अनुमति जारी किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अदालत के निर्देश, तकनीकी रिपोर्ट और जलाशय की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था।
पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति के संरक्षक आलोक शुक्ला ने भी खनन परियोजना को लेकर चिंता जताई है। समिति का दावा है कि प्रस्तावित खनन से जलाशय का कैचमेंट क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर से घटकर करीब 8 वर्ग किलोमीटर रह सकता है। समिति के अनुसार, कैचमेंट क्षेत्र में कमी आने से जलाशय में बारिश का पानी पहुंचने की मात्रा प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर जल संग्रहण और सिंचाई व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है।
समिति का कहना है कि पेंड्रावन जलाशय केवल एक जल संरचना नहीं है, बल्कि आसपास के किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए पानी का बड़ा आधार है। इसलिए इसके कैचमेंट क्षेत्र में खनन की अनुमति देने से पहले सभी तकनीकी और पर्यावरणीय पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
जलाशय के आसपास के इलाकों में पहले से भूजल स्तर को लेकर चिंता जताई जा रही है। खारोरा और तिल्दा क्षेत्र के कई हिस्सों में भूजल की स्थिति कमजोर होने की बात कही जा रही है। ऐसे में पेंड्रावन जलाशय का महत्व और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जलाशय की जल संग्रहण क्षमता प्रभावित होती है तो इसका असर केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा। गर्मियों में पेयजल और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। किसानों को खेती के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों पर निर्भर होना पड़ सकता है।
पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति ने खनन परियोजना के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति की मांग है कि जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में खनन की अनुमति और जारी खनन लीज को निरस्त किया जाए। समिति का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। वहीं, भूपेश बघेल ने भी सरकार से NOC तत्काल रद्द करने और पूरी परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। अब इस मामले में सरकार और संबंधित विभागों का रुख महत्वपूर्ण होगा। सवाल यह है कि क्या जलाशय की सुरक्षा से जुड़ी आपत्तियों और किसानों की मांगों पर दोबारा तकनीकी समीक्षा होगी या प्रस्तावित खनन परियोजना आगे बढ़ेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा।
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