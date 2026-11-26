पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति ने खनन परियोजना के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति की मांग है कि जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में खनन की अनुमति और जारी खनन लीज को निरस्त किया जाए। समिति का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। वहीं, भूपेश बघेल ने भी सरकार से NOC तत्काल रद्द करने और पूरी परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। अब इस मामले में सरकार और संबंधित विभागों का रुख महत्वपूर्ण होगा। सवाल यह है कि क्या जलाशय की सुरक्षा से जुड़ी आपत्तियों और किसानों की मांगों पर दोबारा तकनीकी समीक्षा होगी या प्रस्तावित खनन परियोजना आगे बढ़ेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा।