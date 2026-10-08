पत्रिका एक्सक्लूसिव: 2550 करोड़ की पाइपलाइन या पैरी हाईडैम? दो बड़ी जल परियोजनाओं पर बढ़ा विवाद, जिम्मेदारों की टेबल तक पहुंचा मामला

संघ का कहना है कि सिर्फ पाइपलाइन बिछाने की लागत से कम खर्च में एक स्थाई बांध निर्मित हो सकता है। कोडार परियोजना के टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं। शर्तों के उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दो दिन पहले ही नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों व उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इससे महानदी जल विवाद के सुलझने की उम्मीदें हैं। इस बीच अखिल भारतीय अभियंता परिषद और किसान संगठनों ने सांसद, विभागीय सचिव और सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और मांगें न माने जाने पर 8 अक्टूबर को प्रदेशभर में बैलगाड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है।