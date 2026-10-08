पत्रिका एक्सपोज: 8 साल का इंतजार, 15 करोड़ स्वाहा… एक बारिश में उखड़ी वाड्रफनगर बायपास की सड़क, अफसरों की मेहरबानी

अंबिकापुर@ प्रणय राज सिंह राणा। Wadrafnagar Bypass Road: 8 साल का लंबा इंतजार, 15 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट और दावों की लंबी फेहरिस्त लेकिन नतीजा? बारिश और सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। वाड्रफनगर बायपास सड़क निर्माण की यह जमीनी हकीकत लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोल रही है। 2020 में बनकर तैयार होने वाली यह सड़क 30 मई 2026 को कागजों में फाइनली कम्प्लीट हुई, लेकिन एक ही बारिश यह झेल न सकी। सड़क पर डामर की जगह गहरे गड्ढे, जगह-जगह उखड़ी पपड़ी और बहता पानी दिख रहा है।