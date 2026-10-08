पत्रिका एक्सक्लूसिव: रिमोट वर्क ने बदली महिलाओं की मानसिक सेहत, डिप्रेशन में 20% तक कमी, जानें रिसर्चर डॉ. पूर्ति नागेश ने क्या कहा

रिसर्चर डॉ. पूर्ति नागेश के अनुसार, महिलाओं के मामले में यह बदलाव अधिक महत्वपूर्ण रहा। वर्क फ्रॉम होम से पहले जहां महिलाएं घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ऑफिस जाती थीं, वहीं घर से काम करने की स्थिति में उन्हें नौकरी के साथ ही परिवार और घरेलू कामकाज को भी संभालना पड़ा। इससे ऑफिस जाने से जुड़े तनाव की तुलना में रिमोट वर्क के दौरान डिप्रेशन के स्तर में करीब 20 फीसदी तक कमी देखी गई। इससे कई मामलों में मानसिक थकान और भावनात्मक दबाव बढ़ा।