पत्रिका पड़ताल: 15 करोड़ की कमाई, फिर भी ‘घाटे’ में बंद हुआ परिवहन निगम! ऐसे रचा गया पूरा खेल

रायपुर@राकेश टेंभुरकर। State Transport Corporation: प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही राज्य परिवहन निगम की बसों को नुकसान का निगम बताकर बंद कर दिया गया। जबकि रोजाना हर डिपो से 5 लाख रुपए से ज्यादा और सभी 12 डिपो से करीब 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था। बसों के संचालन, मेंटेनेंस, कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 8 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते थे। यानी कुल आय का करीब 50 फीसदी संचालन खर्च में जाने के बाद भी निगम को नुकसान में बताया गया। कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा था। जबकि इसकी हकीकत कुछ और थी। प्राइवेट बसों के संचालन के लिए पहले ही पूरी कहानी तैयार कर ली गई थी।