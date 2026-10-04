पत्रिका जनअभियान: महिलाओं के हक पर पुरुषों का कब्जा, फटी सीटें-टूटी खिड़कियां… सामने आई निजी बसों की चिंताजनक तस्वीर

महासमुंद. बस में पैर रखने की जगह नहीं है, गलियारे में लोग खड़े हैं, फिर भी जगह-जगह सवारियां चढ़ाई जा रही हैं। दूसरी ओर किराया बढ़ाने की तैयारी है। महासमुंद से बेलसोंडा पड़ताल में यात्री अतुल ध्रुव ने बताया कि बीके बाहरा से महासमुंद (25 किमी) का किराया 25 रु. से बढ़कर 50 रु. हो गया है। बसों में पैनिक बटन और आरक्षित सीट होनी चाहिए। जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि समय-समय पर बसों की जांच कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है।