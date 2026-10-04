महादेवघाट में 43 साल बाद नए ब्रिज का निर्माण शुरू, खारुन नदी में बनेंगे 8 स्पॉन, जानें क्या होगा फायदा

इस समय रायपुरा और अमलेश्वर की मुख्य सड़क पर आवाजाही काफी बढ़ गई है। कुम्हारी नेशनल हाईवे का ट्रैफिक डायवर्ट होने की स्थिति में रायपुर-दुर्ग के बीच आवाजाही महादेवघाट के खारुन नदी पुल से अमलेश्वर होते हुए होती है। ऐसे में कई बार दोनों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी है। अमलेश्वर की तरफ तेजी से बसाहट बढ़ी है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग के ब्रिज डिवीजन ने खारुन नदी में नए ब्रिज के निर्माण का प्लान तैयार किया था। अब इसका काम शुरू होने जा रहा है। पिलर्स के निर्माण के लिए खुदाई कराई जा रही है।