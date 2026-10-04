कुम्हारी खारुन ब्रिज पर बड़ा फैसला, दो पुराने पुलों के बीच बनेगा नया ब्रिज, डीपीआर के बाद केंद्र से मांगी जाएगी राशि

मरम्मत के बाद ब्रिज की मजबूती करीब 10 साल तक बढ़ने का दावा किया गया था। इसके लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की मदद से तकनीकी सुधार किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, पहली ही बारिश में ब्रिज की सड़क उखड़ने और खराब होने से काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे ठेका एजेंसी के काम और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं।