Balod News: 38.98 करोड़ का ओवरब्रिज मंजूर, तीन साल बाद भी काम शुरू नहीं, 46 से अधिक भूखंडों का अधिग्रहण बाकी

Railway Crossing Traffic: बालोद जिले के पाररास रेलवे फाटक पर 38.98 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित थ्री-लेन ओवरब्रिज स्वीकृति के तीन साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाया है। भू-अर्जन और प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बिजली के पोल और हाईटेंशन लाइन भी शिफ्ट नहीं हो पाई हैं। इन अड़चनों के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका है। विभाग को अक्टूबर अंत तक टेंडर सहित लंबित प्रक्रियाएं पूरी होने की उम्मीद है।