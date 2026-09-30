Ganesh Jhanki 2026: बालोद में आज रात निकलेगी गणेश झांकी, डीजे पर लगा, सुरक्षा में 150 जवान तैनात

Balod Ganesh Jhanki 2026: बालोद जिला मुख्यालय में गणपति बप्पा को विदाई देने का समय आ गया है। शहर में स्थापित 16 बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार को भव्य झांकी और शोभायात्रा के साथ किया जाएगा। समितियां अपनी-अपनी झांकियों को अंतिम रूप दे रही है। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित विसर्जन के लिए कमर कस ली है। जिला यातायात कार्यालय में शांति सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम नूतन कंवर, थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, यातायात पुलिस के अधिकारी और शहर की सभी 16 समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। करीब एक घंटे तक चली बैठक में विसर्जन को लेकर कई कड़े निर्णय लिए गए और दिशा-निर्देश जारी किए गए।