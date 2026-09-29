अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में भरा पानी, 25 गांवों का संपर्क टूटा

अंडरब्रिज में तालाब जैसा नजारा है। दोपहिया वाहन चालक घुटनेभर पानी में अपनी गाड़ियों को धक्का देते नजर आ रहे हैं। पैदल चलने वाले लोगों को जान जोखिम में डालकर इस गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। पानी के अंदर गड्ढे कहां हैं, इसका पता नहीं चल रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरब्रिज बनाते समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। दोनों तरफ बनी नालियां मिट्टी और कचरे से चोक हैं। थोड़ी सी बारिश में ही सारा पानी आकर अंडरब्रिज में जमा हो जाता है।