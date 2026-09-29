नागौर में हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज सिर्फ ‘रेफर’ पर्ची

नागौर. प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद नागौर में हृदय रोगियों के लिए जरूरी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बना है। जिले में गंभीर हृदय रोगियों के उपचार के लिए न तो नियमित रूप से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध है और न ही ऐसी उन्नत जांच व उपचार सुविधाएं हैं, जिनसे हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में मरीज को तत्काल उपचार मिल सके। ऐसे में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को जोधपुर, जयपुर या बीकानेर जैसे बड़े शहरों के लिए रेफर करना पड़ता है। समय पर उपचार नहीं मिलने से कई मरीजों की जान पर बन आती है। ऐसे में सवाल यह है कि चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में ही यदि हृदय रोगियों को प्राथमिक उपचार के बाद भी उन्नत उपचार के लिए बाहर जाना पड़े, तो जिले में आधुनिक कार्डियक चिकित्सा व्यवस्था कब विकसित होगी।