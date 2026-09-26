भारी बारिश से धंसी रेलवे पटरी, दुर्ग-दल्लीराजहरा रूट की सभी ट्रेनें रद्द, देखें नाम

Railway Track Damaged: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदी-नालों के जलस्तर के साथ रेलवे ट्रैक पर भी दिखाई देने लगा है। बालोद जिले में भारी बारिश के चलते सिकोसा के पास रेलवे पटरी धंस गई। रेलवे ट्रैक प्रभावित होने के बाद दुर्ग-दल्लीराजहरा रूट पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ कुछ ट्रेनों को शॉर्ट-ऑरिजिनेट करने का निर्णय लिया है।