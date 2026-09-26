गीदम में एयरटेल नेटवर्क की समस्या से बढ़ी परेशानी, जरूरी कॉल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित

Gidam Heavy Rain: दंतेवाड़ा जिले के गीदम और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बीच मोबाइल नेटवर्क की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह से कई एयरटेल उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन में नेटवर्क सिग्नल गायब है। मोबाइल स्क्रीन पर जीरो नेटवर्क दिखाई देने के कारण लोग न तो सामान्य कॉल कर पा रहे हैं और न ही मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सुबह से नेटवर्क नहीं होने के कारण लोगों को जरूरी कामकाज के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि मोबाइल में सिग्नल नहीं आने की समस्या लगातार बनी हुई है।