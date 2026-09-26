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दंतेवाड़ा

गीदम में एयरटेल नेटवर्क की समस्या से बढ़ी परेशानी, जरूरी कॉल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित

Dantewada Airtel Network: गीदम में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह से एयरटेल मोबाइल नेटवर्क ठप है। मोबाइल में जीरो नेटवर्क दिखने से कॉल और इंटरनेट सेवा प्रभावित होने पर उपभोक्ता परेशान हैं।
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दंतेवाड़ा

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Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2026

Gidam Heavy Rain

भारी बारिश के बीच गीदम में नेटवर्क ठप (Photo Source- Patrika)

Gidam Heavy Rain: दंतेवाड़ा जिले के गीदम और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बीच मोबाइल नेटवर्क की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह से कई एयरटेल उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन में नेटवर्क सिग्नल गायब है। मोबाइल स्क्रीन पर जीरो नेटवर्क दिखाई देने के कारण लोग न तो सामान्य कॉल कर पा रहे हैं और न ही मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सुबह से नेटवर्क नहीं होने के कारण लोगों को जरूरी कामकाज के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि मोबाइल में सिग्नल नहीं आने की समस्या लगातार बनी हुई है।

Gidam Mobile Service: कॉल करने पर मिल रहा स्विच ऑफ का संदेश

नेटवर्क की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई एयरटेल नंबरों पर कॉल करने पर सामने वाले उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। जबकि संबंधित उपभोक्ताओं के मोबाइल चालू हैं। नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मोबाइल नेटवर्क बाधित होने का असर इंटरनेट सेवा पर भी पड़ा है। इंटरनेट नहीं चलने से ऑनलाइन काम, डिजिटल भुगतान, मैसेजिंग और अन्य जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

भारी बारिश और जलभराव के बीच बढ़ी परेशानी

गीदम क्षेत्र में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। कई जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। ऐसे समय में मोबाइल कनेक्टिविटी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग मौसम, सड़क की स्थिति और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग सेवा पर निर्भर रहते हैं। नेटवर्क बाधित होने से आम लोगों के साथ-साथ आपात स्थिति में संपर्क करने में भी परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से बारिश के दौरान किसी घटना, दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में तत्काल फोन करना जरूरी होता है।

प्रशासन और राहत कार्यों के लिए भी जरूरी संचार सेवा

बारिश और संभावित जलभराव के बीच प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव से जुड़े अमले के लिए भी मोबाइल संचार महत्वपूर्ण होता है। अलग-अलग स्थानों पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान मोबाइल नेटवर्क के जरिए किया जाता है। ऐसे में लंबे समय तक नेटवर्क सेवा बाधित रहने पर जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान में परेशानी आ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बीच संचार व्यवस्था सामान्य रहना बेहद जरूरी है।

Airtel Service Disruption: दिनभर बनी रही नेटवर्क की समस्या

उपभोक्ताओं के अनुसार शुक्रवार सुबह से शुरू हुई नेटवर्क की परेशानी दिनभर बनी रही। कई बार मोबाइल को रीस्टार्ट करने और नेटवर्क की जांच करने के बाद भी सिग्नल वापस नहीं आया। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कंपनी की ओर से अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उपभोक्ता यह जानना चाहते हैं कि नेटवर्क बाधित होने की वजह क्या है और सेवा कब तक सामान्य होगी। लगातार बारिश के बीच मोबाइल कनेक्टिविटी प्रभावित होने से गीदम क्षेत्र के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

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Updated on:

26 Sept 2026 11:50 am

Published on:

26 Sept 2026 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / गीदम में एयरटेल नेटवर्क की समस्या से बढ़ी परेशानी, जरूरी कॉल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित

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