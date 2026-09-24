Dantewada Tourist Places: दंतेवाड़ा की अनदेखी पहाड़ियों पर पहुंचेगी एडवेंचर टूरिज्म की टीम, GPS से तैयार हो रहा नया नक्शा

Dantewada Tourist Places: दंतेवाड़ा की पहचान अब तक अपने घने जंगलों, पहाड़ियों, जलप्रपातों, नदी-नालों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए रही है। अब इसी प्राकृतिक विरासत के बीच पर्यटन का एक नया स्वरूप तलाशा जा रहा है। जिले में ट्रेकिंग, कैंपिंग और सनराइज प्वाइंट जैसे एडवेंचर टूरिज्म के नए ठिकानों की पहचान के लिए मैदानी सर्वे शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस सर्वे में ऐसे इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक पर्यटन के लिहाज से ज्यादा सामने नहीं आए हैं।