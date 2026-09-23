Education : MP में जान की कीमत पर हो रहा पढ़ना और पढ़ाना… उफनते बरगी बांध में 600 मीटर का सफर

स्टूडेंट्स जान की बाजी खेलकर स्कूल पढ़ने पहुंच रहे हैं। (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)
Education in MP: जबलपुर जिले के बरगी बांध के लबालब पानी में जलसमुद्र की तरह लहरें उठ रही हैं। इन्हीं तेज लहरों के बीच एक छोटी नाव आगे बढ़ती है। उसमें बैठे हैं स्कूल जाने वाले 10 मासूम… न किसी के पास लाइफ जैकेट है, न नाव की सुरक्षा का कोई इंतजाम। यह एक दिन का जोखिम नहीं, बल्कि कठौतिया गांव के बच्चों की रोज की पढ़ाई की मजबूरी है।
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