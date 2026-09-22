Kota Tourism: जंगल, पहाड़ और चंबल का रोमांच… मुकुंदरा बन रहा राजस्थान का नया टूरिज्म डेस्टिनेशन

Kota Tourism : राजस्थान की पर्यटन पहचान अब केवल किलों, महलों और रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली। राजस्थान की एकमात्र सदानीरा चंबल की वादियां टूरिज्म का नया डे​स्टिनेशन सेन्टर बनने वाला है। चंबल में वॉटर सफारी के साथ टाइगर, चीते, भालू और कई दुर्लभ वन्यजीव भी देख सकेंगे। चंबल नदी के अपस्ट्रीम में क्रूज चलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार की अलग-अलग एजेंसियों से एनओसी लेने का काम चल रहा है। इसके साथ ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तेजी से ऐसे नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मुकुंदरा की प्राकृतिक खूबसूरती और वाइल्डलाइफ इसे राजस्थान के पारंपरिक पर्यटन सर्किट से अलग पहचान दे रही है।